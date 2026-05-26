Число клиентов-предпринимателей Сбера в Подмосковье за год выросло на треть

«Малый бизнес сегодня проходит настоящую проверку на прочность — время турбулентности и перемен, и мы это хорошо понимаем. Поэтому все сервисы Сбера строим гибко, отталкиваясь от реальных целей предпринимателей. Мы перестали быть просто поставщиком финансовых услуг и перешли к роли долгосрочного партнера, который быстро и эффективно решает запросы бизнеса: нужно ли масштабировать производство, выйти на маркетплейсы или закрыть кассовый разрыв. Технологии искусственного интеллекта, наш Giga-ассистент, берут на себя управление аналитикой, напоминания о налогах и даже запуск рекламных кампаний, освобождая бизнесу пространство для развития. Подмосковье — яркий пример эффективности такого подхода: число наших клиентов-предпринимателей здесь за год выросло более чем на треть и превысило 252 тысячи. А по всей территории Среднерусского банка — это почти полмиллиона бизнесов, для которых мы формируем удобные решения под любую сферу — от офлайн-торговли до B2B-поставок. В День российского предпринимательства хочу поблагодарить каждого, кто верит в свое дело, кто не боится начинать и продолжать. Сбер рядом и готов поддерживать вас на каждом этапе пути», — отметил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.