В Клину открыли стадион «Строитель» и провели матч с легендами

В Клину 23 мая после реконструкции открыли центральный стадион «Строитель». В честь события жители округа сыграли гала-матч с известными российскими футболистами, а для детей провели мастер-классы.

Обновленный стадион на улице Чайковского получил новое поле площадью 7,8 тыс. кв. м с современным газоном. В день открытия здесь дали старт пятому сезону губернаторского проекта «Выходи во двор». Для юных спортсменов организовали серию мастер-классов, после которых прошли около десяти мини-игр в формате «пять на пять» с участием звезд футбола. В завершение детям вручили мороженое.

После торжественной части с исполнением гимна России и приветствиями почетных гостей детям участников СВО передали сувениры и мячи с автографами футболистов. Затем состоялась церемония передачи символического ключа от стадиона и 40-минутный гала-матч между сборной жителей Клина и командой легенд отечественного футбола.

В составе звезд сыграли Василий Иванов, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Валерий Гладилин и Алексей Кокурин. Игру комментировали Олег Жолобов и Виктор Гусев. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Для меня как для многодетного отца такие события очень важны. Хочется делиться опытом и принципами с детьми», — отметил Дмитрий Тарасов.

Футболист добавил, что рад видеть полный стадион, и пожелал молодежи трудолюбия, дисциплины и уважения к наставникам. По его словам, современные условия дают шанс вырасти в больших чемпионов.

В течение дня участники розыгрышей получили подарки от Мособлспорта, а болельщики смогли взять автографы и сделать памятные фотографии. Безопасность обеспечивали сотрудники МЧС, полиции и бригада медиков. Стадион обновили по госпрограмме «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.