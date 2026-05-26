Чемпионка России провела мастер-класс в Орехово-Зуевском округе

Мастер-класс по баскетболу прошел 25 мая во Дворце спорта «Молодежный» в Куровском Орехово-Зуевского округа. Занятие для юных спортсменов провела чемпионка России среди женских команд Высшей лиги Оксана Горшечникова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками встречи стали победители муниципального этапа Школьной лиги и воспитанники спортивных школ округа. В занятии приняли участие школьники, которые регулярно тренируются и интересуются баскетболом.

Оксана Горшечникова подробно разобрала технику ведения мяча, показала новые игровые элементы и приемы, которые можно применять во время матчей. Спортсменка объяснила, на что важно обращать внимание на площадке и как улучшать индивидуальные навыки.

Для закрепления материала организаторы провели конкурсы. Победители получили памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.