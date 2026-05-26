Подмосковное УФАС возбудило дело из-за рекламы по e-mail

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении закона о рекламе из-за рассылки писем с рекламой бытовой техники без согласия адресата, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление обратился житель региона с жалобой на письма рекламного характера, которые поступали на его электронную почту. В сообщениях продвигалась бытовая техника, при этом согласие на получение такой информации заявитель не давал.

По итогам проверки ведомство возбудило дело в отношении хозяйствующего субъекта. Признаки нарушения усматриваются в несоблюдении части 1 статьи 18 Закона о рекламе — распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата.

Если вина компании будет установлена, ей может грозить административный штраф по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

