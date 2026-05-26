В Красногорске спортсмены передали медикаменты на 2 млн рублей для СВО

Хоккейный клуб «Зоркий» из Красногорска передал на передовую медикаменты и фармакологическую продукцию на сумму 2 млн рублей. Поддержка военнослужащих и их семей остается приоритетом для округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Красногорск продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. К инициативе присоединяются жители, общественные объединения, предприятия, учреждения образования, здравоохранения, спорта и культуры.

Хоккейный клуб «Зоркий» при содействии спонсора ООО «Стат-Эстейд» передал на передовую крупную партию медикаментов и фармакологической продукции на 2 млн рублей. Спортсмены пожелали военнослужащим здоровья и скорейшей победы.

Кроме того, в Центре поддержки участников СВО и членов их семей прошла встреча в формате круглого стола. В ней приняли участие представители общественной палаты, администрации округа, волонтерских движений и общественных организаций. Родственники бойцов озвучили конкретные обращения.

Жительница Красногорска Елена Ватутина рассказала, что ее сын Алексей Евгеньевич Ионов погиб под Артемовском. Она подняла вопрос о выплатах для родственников бойцов, служивших в ЧВК, несмотря на наличие у них правительственных наград, и выразила надежду на восстановление справедливости. Участники встречи заверили, что все обращения рассмотрят.

Встречи с семьями военнослужащих планируют проводить регулярно. Центр поддержки работает по будням с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Кирова, дом 1.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.