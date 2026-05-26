В Наро-Фоминске провели творческий вечер и представили карту округа

Творческий вечер «Я нитями выложу край свой родной» прошел 23 мая в Малом зале ЦДК «Звезда» в Наро-Фоминске. Гостям представили рукотворную карту городского округа, которую более года создают мастерицы студии «Дамские рукоделия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным событием вечера стала презентация вышитой карты Наро-Фоминского городского округа. Полотно размером два на полтора метра создают участницы студии «Дамские рукоделия» под руководством автора проекта Елены Журавлевой. Работа ведется уже более года и требует особой точности и внимания к деталям.

Карта выполнена с условными обозначениями и отражает реальные географические особенности территории. Синими стежками отмечены реки, черным пунктиром — автомобильные дороги. Темно-зелеными нитями обозначены хвойные леса, светло-зелеными — лиственные массивы. Нитка повторяет линии железных дорог, аккуратно вышивая рельсы и шпалы.

По словам Елены Журавлевой, самым сложным этапом стало создание карты в актуальных границах округа, поскольку готового варианта в свободном доступе не было. Мастерицы работали с «Яндекс.Картами»: сопоставляли данные, уточняли расположение объектов и добивались максимального соответствия реальности.

Накануне Дня города организаторы позволили гостям внести вклад в общее дело — каждый желающий мог сделать собственный стежок под контролем мастериц. «Очень красиво, необычно. Такие вещи вызывают восторг!» — поделились впечатлениями зрители.

