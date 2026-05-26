Минтранс Подмосковья назвал маршруты до парка в Жуковском

Маршруты общественного транспорта до Центрального парка в Жуковском перечислили в Подмосковье. Доехать можно на трех автобусах с остановкой у входа в парк, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До Центрального парка в Жуковском следуют маршруты №2 «Наркомвод — МЦД Отдых», №28 «МЦД Раменское — Константиново» и №5 «Наркомвод — улица Федотова». Пассажирам необходимо выйти на остановке «Проходная ЛИИ», которая расположена рядом с парковой территорией.

На всех указанных маршрутах действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд можно банковскими картами, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.