Директор заповедника объяснила, что делать с найденным в парке птенцом

Директор Висимского заповедника Александра Хлопотова в эфире программы «Сведловское утро» объяснила, как отличить птенца от слетка и в каких случаях птице действительно нужна помощь, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Май — период, когда из гнезд нередко выпадают птенцы. По словам Александры Хлопотовой, сначала нужно понять, кто перед глазами — беспомощный птенец или слеток, который учится летать.

«Птенец — это птица, которая мало похожа на взрослую. Она бывает либо с голыми участками кожи, неоперенная, либо с пухом. Если он не может передвигаться, если он с закрытыми глазами, с голыми участками кожи — тогда надо попытаться понять, откуда он выпал. Это действительно выпадание, и тогда нужно предпринимать меры», — рассказала эксперт.

Слеток уже покрыт перьями, может прыгать или перелетать на небольшие расстояния. Его отличают короткий хвост и желтые валики в уголках рта. В таком случае лучше отойти или аккуратно переместить птицу в кусты.

«Лучше, чем родители, никто не позаботится о птенцах. Не делайте этого, если нет явных признаков повреждений, если птица не в беде», — подчеркнула директор заповедника.

Она добавила, что прикосновение человека не отпугнет родителей.

«Птицы чувствуют запахи, у них с обонянием все в порядке. Но запах человека для них не является ключевым моментом. Если вы тронете птицу, родители совершенно спокойно его примут, если он будет продолжать кричать и открывать свой красный рот», — пояснила Хлопотова.

Забирать птицу домой стоит только при явных травмах и неспособности двигаться. В остальных случаях лучше оставить ее в естественной среде.

