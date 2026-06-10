Вирусный ИИ-мем стал реальностью: россиянин собрал физический прототип пухососа

Фото - © Страница в Инстаграм* @cityon360/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Российский блогер City On360 собрал робота-пухососа, который был создан искусственным интеллектом и завирусился в соцсетях.

«Спроектировал корпус с нуля, создал 3D-модель, напечатал детали на принтерах Bambu Lab и собрал физический прототип своими руками на Arduino», — написал cityon360 на своей странице в Instagram*.

На опубликованных кадрах видно, как шестиколесный прототип совершает полный круг, имитируя сбор тополиного пуха. На боку робота надпись «Это пухосос».

Блогер добавил, что теперь прототип развивается в кабинете технологии московской школы в качестве напоминания ученикам, что любую идею можно превратить в реальный проект, если есть знания, инструменты и желание создавать.

Вирусный ролик про «пухососов» спровоцировал создание интерактивной игры в поисковой системе «Яндекс». В начале месяца интерес к этой теме резко возрос: если 3 июня было сделано около 5 тыс. запросов, то уже через день их количество выросло до 23 тыс.

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* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.