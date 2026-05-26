Ушла и пропала: в Амурской области разыскивают молодую мать с пятью детьми

Мать с пятью детьми уже месяц не могут найти в Амурской области

33-летнюю мать Ольгу К. уже месяц не могут найти в Амурской области. Она пропала с пятью детьми 30 апреля, сообщает Amur Mash .

Ольга К. вместе с пятью детьми в возрасте от двух до семи лет покинула квартиру на улице Чайковского в Благовещенске и не вернулась. Близкие написали заявление о пропаже.

Волонтерам о пропаже рассказали только сегодня. В настоящий момент уже формируется группа для поисков.

Женщина может быть в любом городе Амурской области. Прочие подробности неизвестны.

