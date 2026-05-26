Во «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Россияне пожаловались на сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

26 мая пользователи Сети сообщили, что в разных городах России перестала работать соцсеть «ВКонтакте». На сайте Downdetector интернет-пользователи написали, что у них не открывается ни приложение, ни сайт соцсети.

Больше всего жалоб о сбое в работе «ВКонтакте» поступило из Нижегородской и Самарской областей.

Также на работу приложения пожаловались жители Удмуртской Республики, Санкт-Петербурга и Москвы. Пользователи не могут открыть сообщения, не могут загрузить медиа, а также у них перестала работать кнопка видео.

С чем связан сбой, на момент публикации заметки не уточняется.

Обновление

Как сообщили РИАМО во «ВКонтакте», сейчас соцсеть уже работает штатно.

