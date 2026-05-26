Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве в сфере ЖКХ

МосОблЕИРЦ предостерегает от обмана. В Подмосковье участились случаи мошенничества в сфере ЖКХ, когда через фейковые чаты в мессенджерах жителям сообщают об обязательной поверке счетчиков или перерасчете, ремонте во дворе или подъезде и пр. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Цель мошенников — получить код подтверждения, который может открыть доступ к личному кабинету на «Госуслугах», оформить кредит или микрозаем.

Пример схемы обмана

Жителей автоматически добавляют в поддельные домовые чаты якобы управляющей компании, ТСЖ или МосОблЕИРЦ и настойчиво просят подтвердить корректность данных в связи с предстоящей плановой поверкой приборов учета. Для убедительности в чате публикуют реальные персональные данные жильцов — ФИО и дату рождения. От жителей требуется перейти по ссылке, авторизоваться и прислать полученный код подтверждения.

Мошенники сообщают, что эти действия обязательны, проводятся в рамках федеральной программы обновления приборов учета и отсутствие подтверждения приведет к начислениям по нормативам с повышающим коэффициентом.

Что нужно знать

По закону установить счетчик тепла, воды или газа, обеспечить его поверку или замену должен собственник. Поверка делается, когда истекает срок межповерочного интервала прибора учета.

Ответственность за установку, поверку и замену приборов учета электроэнергии лежит на энергетических компаниях: в многоквартирных домах — на гарантирующих поставщиках, в индивидуальных жилых домах — на сетевых организациях.

МосОблЕИРЦ может напомнить своим клиентам об истечении срока поверки прибора учета, но не предлагает зарегистрироваться на каких-либо сторонних платформах и выслать код подтверждения.

Как уберечься от обмана

Не переходите по ссылкам из сообщений от незнакомых отправителей.

Не устанавливайте приложения по ссылкам, полученным от неизвестных лиц.

Не сообщайте коды из СМС никому и ни при каких обстоятельствах.

При получении сомнительных сообщений или звонков прекратите общение и проверьте информацию через официальные источники.

Предупредите близких об уловках мошенников.

Уточнить сроки и порядок поверки приборов учета, проконсультироваться по процедуре можно в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 499 444-01-00 или в клиентских офисах расчетного центра.