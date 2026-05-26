В Воскресенске провели первенство округа по бадминтону

Открытое первенство городского округа Воскресенск по бадминтону прошло 23–24 мая в спортзале школы «Горизонт». Турнир, посвященный Дню химика, объединил более 120 спортсменов из 10 городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования состоялись в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия» и были посвящены советской разведчице Анне Морозовой. В годы Великой Отечественной войны она возглавляла интернациональную подпольную организацию и была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

В турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Воскресенска, Балашихи, Коломны, Красноармейска, Одинцова, Орехово-Зуева, Раменского, Реутова и Рязани. Всего на корты вышли более 120 участников.

В условиях высокой конкуренции воспитанники воскресенской спортивной школы показали достойные результаты. Матвей Османов завоевал золото в парном и смешанном разрядах и стал серебряным призером в одиночном. Вера Желтухина заняла первое место в смешанном разряде, второе — в парном и третье — в одиночном.

Дарья Дорошкевич стала второй в парном разряде и третьей — в одиночном и смешанном. Виктория Чебышева заняла третье место в парном разряде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.