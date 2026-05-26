48% зумеров считают маркетплейсы лучшим стартом для бизнеса

Почти половина россиян 1996–2010 годов рождения видят интернет-торговлю самым подходящим форматом для запуска своего дела. Такие данные привели «Яндекс Маркет» и Точка Банк, сообщает Газета.ru .

Согласно опросу ко Дню предпринимателя, 48% зумеров считают онлайн-продажи оптимальным вариантом бизнеса. Среди миллениалов так ответили 43%, среди поколения X — 32%. Положительно к интернет-торговле относятся 40% зумеров, отрицательно — 14%, это самый низкий показатель среди трех групп.

Чаще всего представители поколения Z регистрируют ИП в 22–24 года, пик приходится на 23 года. Каждый четвертый клиент Точка Банка из этой возрастной группы уже ведет бизнес на маркетплейсе. Для 90% из них это первый предпринимательский опыт.

Средний срок работы такого бизнеса у зумеров — два года, доля закрытых проектов достигает 46%. Аналитики связывают это с высокой мобильностью молодых предпринимателей. Средний месячный оборот активных продавцов-зумеров составляет 394 142 рубля — выше, чем у миллениалов и иксов.

«Зумеров в интернет-торговлю приводит чужой успех: по данным опроса, 71% представителей этого поколения, желающих запустить бизнес именно на маркетплейсах, назвали главным мотиватором успешные примеры среди известных предпринимателей и собственного окружения. Еще 66% отметили, что их мотивирует интерес к самой сфере торговли, а 58% привлекает возможность быстро заработать», — сказал руководитель B2B-направления «Яндекс Маркета» Владимир Пернай.

В опросе участвовали более 1,2 тыс. россиян.

