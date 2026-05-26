Назвали больной и подопытной: кошку не пустили на поезд после стерилизации

В социальных сетях разгорается скандал вокруг инцидента, произошедшего при посадке на один из поездов. Его начальник якобы категорически отказался пустить в вагон домашнюю кошку, рассказала пользовательница в Instagram*.

Животное должны были отправить в 08:35. Основанием для отказа, по словам автора ролика, стал внешний вид питомца. Кошка была одета в специальную медицинскую попону после проведенной плановой операции по стерилизации.

Владелица животного подчеркнула, что предоставила полный пакет необходимых документов, включая ветеринарный паспорт с отметками о чипировании, прививках и обработках от паразитов. Кроме того, за день до поездки кошка прошла осмотр у ветеринара, который официально разрешил транспортировку.

Однако начальник поезда якобы заявил, что из-за попоны животное выглядит «больным или подопытным», и потребовал предоставить дополнительную медицинскую справку о проведенной операции. Хозяйка кошки в ответ указала на то, что подобные документы для перевозки домашних животных по России были официально отменены еще в 2017 году. Защитную попону она не стала снимать лишь для того, чтобы кошка не разлизывала заживающую чистую кожу.

