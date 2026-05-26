Росдетцентр отметил 10 лет работы в Подмосковье и России

Российский детско-юношеский центр создан 26 мая 2016 года. За десять лет он стал площадкой для поддержки наставников, педагогов, вожатых, школьников, студентов и родителей по всей стране. Центр формирует пространство, где дети могут раскрывать способности, развивать инициативу и находить единомышленников.

Под эгидой Росдетцентра реализуется ряд масштабных программ. Всероссийский проект «Навигаторы детства» с 2021 года охватывает все регионы России. В нем задействованы около 40 тыс. специалистов, создано порядка 300 тыс. центров детских инициатив, волонтерских и патриотических объединений. Проект получил международное признание и привлек более 1,3 млрд рублей грантовых средств.

Программа «Орлята России» ежегодно объединяет свыше 190 тыс. классов и более 4 млн детей, родителей и педагогов. Проект «Лига вожатых» консолидирует 70 тыс. наставников и способствует развитию их профессиональных компетенций. «Навигатор твоих открытий» реализует дополнительные общеразвивающие программы на базе ведущих детских центров страны.

В ведомстве отметили, что Московская область активно интегрирована во все направления работы Росдетцентра. Региональные школьники и педагоги участвуют в федеральных инициативах и развивают собственные воспитательные практики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.