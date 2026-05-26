Аллея Героев в Павловском Посаде лидирует в голосовании

Аллея Героев войны и труда в Павловском Посаде вышла в лидеры шестого голосования за объекты благоустройства в Подмосковье. За месяц в нем приняли участие более 442 тыс. жителей региона, сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

В Московской области проходит шестое голосование за благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и программе «Формирование комфортной городской среды». Жителям предлагают выбрать пространства, которые обновят в следующем году.

На голосование вынесена 281 территория из 56 муниципальных округов. В Павловском Посаде и Электрогорске представлено четыре объекта. Аллея Героев войны и труда набрала 1,3 тыс. голосов и занимает первое место. Старый бульвар в Электрогорске получил 688 голосов, территория на пересечении улиц Ваческая — 530, а пространство на пересечении улицы Радищева и 1-го переулка 1 Мая — 450 голосов. В прошлом году часть этой территории стала победителем, набрав 6,7 тыс. голосов.

Благоустройство объектов-победителей начнется в 2027 году. Проголосовать можно на портале https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/, выбрав Московскую область и нужную территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.