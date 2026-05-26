В Зарайске проверили выбросы аммиака в деревне Ратькино

Проверка выбросов аммиака прошла вблизи деревни Ратькино в муниципальном округе Зарайск после жалоб жителей на едкий запах во время сельхозработ. Превышений предельно допустимых концентраций в жилой зоне не выявлено, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители деревни Ратькино сообщили о едком запахе газа из цистерны с аммиаком во время проведения агротехнологических работ рядом с населенным пунктом.

В администрации муниципального округа Зарайск пояснили, что в указанный период на участке действительно применяли безводный аммиак в качестве азотного удобрения. Работы проводились в соответствии с разрешенными регламентами и технологической картой.

Организация, выполнявшая внесение удобрений, имела все необходимые разрешения. По данным администрации, превышения предельно допустимых концентраций аммиака в жилой зоне не зафиксировано, угрозы для населения не возникало.

На текущий момент работы завершены, запах не фиксируется. В администрации также извинились за временный дискомфорт, связанный с проведением сельхозработ.

