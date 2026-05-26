ПМЭФ-2026: даты, программа, стоимость участия, кто приедет и как попасть на форум

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — одно из главных деловых событий России и крупнейшая площадка для переговоров власти, бизнеса и международных партнеров. В 2026 году форум пройдет уже в 29-й раз и вновь соберет в Санкт-Петербурге представителей крупнейших компаний, инвесторов, чиновников, банкиров, технологических лидеров и предпринимателей из десятков стран. Когда пройдет ПМЭФ-2026, какие темы станут главными, сколько стоит участие, кто приедет на форум и как туда попасть — в материале РИАМО.

Главное о ПМЭФ-2026

Параметр Информация Даты проведения 3–6 июня 2026 года Место КВЦ «Экспофорум», Санкт-Петербург Главная тема «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему» Количество сессий Более 150 Страна-гость Саудовская Аравия Стоимость участия От 25 тыс. до 1,632 млн рублей Молодежный день 6 июня Главные темы Экономика, инвестиции, технологии, ИИ, БРИКС

Что такое ПМЭФ и почему форум считается главным деловым событием России

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит при участии президента РФ. За это время ПМЭФ превратился из отраслевого экономического форума в одну из крупнейших международных деловых площадок страны.

Сегодня ПМЭФ — это место, где обсуждают:

мировую экономику;

международную торговлю;

инвестиции;

искусственный интеллект;

цифровизацию;

энергетику;

развитие бизнеса;

технологический суверенитет.

Главная особенность форума — практический характер. На ПМЭФ не только проходят дискуссии, но и:

подписываются многомиллиардные соглашения;

запускаются инвестиционные проекты;

заключаются международные партнерства;

проходят переговоры бизнеса и государства.

Для компаний участие в ПМЭФ — это возможность:

найти инвесторов и партнеров;

выйти на новые рынки;

провести переговоры с чиновниками и корпорациями;

привлечь внимание СМИ;

представить новые продукты и технологии.

Когда пройдет ПМЭФ-2026

XXIX Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Традиционно форум длится четыре дня.

Основные деловые мероприятия и ключевые сессии запланированы на 4 и 5 июня. В эти дни пройдут:

пленарные заседания;

бизнес-диалоги;

панельные дискуссии;

международные встречи;

презентации инвестиционных проектов.

Где пройдет ПМЭФ-2026

Форум состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Площадка принимает ПМЭФ с 2016 года и считается одной из крупнейших выставочных инфраструктур России.

Комплекс включает:

выставочные павильоны;

конгресс-центр;

десятки конференц-залов;

бизнес-пространства;

переговорные комнаты;

рестораны и кафе;

зоны для делового общения.

Во время форума территория «Экспофорума» фактически превращается в отдельный деловой город.

Главная тема ПМЭФ-2026

Главная тема форума в 2026 году: «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Организаторы заявляют, что основной акцент программы будет сделан на:

перестройке мировой экономики;

международном сотрудничестве;

развитии искусственного интеллекта;

технологическом суверенитете;

цифровой трансформации;

инвестициях;

новой модели глобального экономического роста.

Особое внимание уделят взаимодействию России со странами БРИКС, Ближнего Востока, Азии, Африки и Глобального Юга.

Какие темы станут основными на ПМЭФ-2026

В 2026 году программа форума включает более 150 сессий и деловых мероприятий.

Главные тематические треки ПМЭФ-2026

Трек Что будут обсуждать Мировая экономика БРИКС, международную торговлю, расчеты, инвестиции Российская экономика импортозамещение, промышленность, рост экономики Технологии ИИ, роботизацию, цифровой суверенитет Качество жизни образование, рынок труда, демографию Устойчивое развитие энергетику, экологию, ESG

Среди ожидаемых тем:

искусственный интеллект в бизнесе и медицине;

цифровая экономика;

международная логистика;

инвестиции в новые рынки;

развитие регионов;

поддержка промышленности;

новые финансовые механизмы;

технологическое лидерство.

Кто примет участие в ПМЭФ-2026

В форуме традиционно участвуют:

представители федеральных властей;

главы регионов;

руководители крупнейших банков;

владельцы бизнеса;

международные делегации;

технологические компании;

инвесторы;

представители научного сообщества.

В деловой программе ожидается участие:

первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров;

заместители председателя правительства РФ Александр Новак и Алексей Оверчук;

заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин;

министр финансов РФ Антон Силуанов;

министр экономического развития РФ Максим Решетников;

министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков;

министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов;

министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков;

председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина;

руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров;

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Какие соглашения могут подписать на ПМЭФ-2026

Традиционно форум становится площадкой для заключения крупнейших инвестиционных соглашений года.

На ПМЭФ обычно подписывают:

контракты в промышленности;

международные партнерства;

инвестиционные соглашения;

инфраструктурные проекты;

технологические сделки;

региональные соглашения.

По итогам ПМЭФ-2025 сумма подписанных соглашений превысила 6 трлн рублей.

Эксперты ожидают, что в 2026 году особое внимание будет уделено:

сотрудничеству со странами БРИКС;

проектам в сфере ИИ;

энергетике;

логистике;

цифровым платформам;

промышленным технологиям.

Какая страна станет главным гостем ПМЭФ-2026

Страной-гостем форума станет Саудовская Аравия.

На ПМЭФ будет представлен отдельный национальный стенд страны, посвященный:

инвестициям;

энергетике;

промышленности;

туризму;

международному сотрудничеству.

Эксперты считают, что ближневосточный вектор станет одной из центральных тем форума.

Какие страны приедут на ПМЭФ-2026

Ожидаются делегации из:

Китая;

Индии;

ОАЭ;

Бразилии;

США;

Германии;

Сербии;

Ирана;

Узбекистана;

Кубы.

Также запланированы бизнес-диалоги со странами:

Африки;

Латинской Америки;

АСЕАН;

Ближнего Востока.

Как попасть на ПМЭФ-2026

Принять участие в форуме можно несколькими способами:

купить пакет участника;

получить приглашение организаторов;

оформить аккредитацию СМИ;

стать волонтером;

пройти конкурсный отбор на молодежный форум.

Регистрация участников проходит через систему «Росконгресса».

Для журналистов предусмотрена бесплатная аккредитация.

Сколько стоит участие в ПМЭФ-2026

Организаторы предлагают несколько форматов участия.

Пакет Стоимость Что включает Участник ПМЭФ 1,632 млн рублей Полный доступ ко всем мероприятиям Участник первого дня 66 тыс. рублей Доступ только 3 июня Льготный пакет для МСП 25 тыс. рублей Ограниченные квоты

Молодежный день ПМЭФ-2026: что такое «День будущего»

6 июня в рамках форума пройдет Международный молодежный экономический форум «День будущего».

Мероприятие ориентировано на:

студентов;

молодых предпринимателей;

стартапы;

молодых специалистов.

В программе:

мастер-классы;

карьерные сессии;

презентации проектов;

встречи с инвесторами;

панельные дискуссии.

Участники смогут представить стартапы экспертам и потенциальным инвесторам.

Культурная программа ПМЭФ-2026

Одновременно с форумом пройдет фестиваль «Петербургские сезоны».

Культурная программа продлится с 30 мая по 6 июня.

Гости смогут посетить:

концерты;

театральные постановки;

выставки;

экскурсии;

гастрономические мероприятия;

светские события.

Среди ключевых мероприятий:

концерт на Дворцовой площади;

постановки в Мариинском театре;

мероприятия в Михайловском замке;

фестиваль «Паруса Кронштадта».

Спортивная программа ПМЭФ-2026

Спортивная программа считается важной частью неформального нетворкинга форума.

В рамках ПМЭФ-2026 пройдут:

велогонка «Золото Ладоги»;

хоккейные турниры;

соревнования по гольфу;

шахматные турниры;

соревнования по паделу;

конные турниры.

Главное о ПМЭФ-2026

ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и вновь станет одной из главных международных деловых площадок России. В центре обсуждений окажутся мировая экономика, искусственный интеллект, инвестиции, БРИКС, технологический суверенитет и новые модели международного сотрудничества.

Форум объединит представителей власти, бизнеса, банковского сектора, технологических компаний и иностранных делегаций. Помимо деловой программы, гостей ждут культурные, молодежные и спортивные мероприятия.