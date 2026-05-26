Политолог Скачко заявил о тайных бункерах Кличко

В случае усиления ракетных ударов власти Киева не станут объявлять об отъезде из города, однако будут использовать заранее подготовленные убежища, рассказал политолог Владимир Скачко.

«Невозможно до конца войны просто уехать в командировку. Кличко будет прятаться. Скорее всего, у них у всех где-то есть потайные бункеры, где они и сидят. Появляться в так называемых центрах принятия решений они будут исключительно для поддержания имиджа перед журналистами. Так же, как и Зеленский: они будут сниматься на фоне хромакея, чуть ли не в окопах, но сами при этом будут сидеть в бункере», — заявил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил о начале системных ударов по объектам в Киеве, используемым для нужд ВСУ.

Военный эксперт Борис Джерелиевский также перечислил объекты в столице Украины, которые могут подвергнуться атакам.

22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 65 человек, 21 погиб.

Позже ВС РФ нанесли массированный удар ракетами «Орешник» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

