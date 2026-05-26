«Квартира с видом на кладбище»: москвичи сравнили двор ЖК с надгробиями

В Москве нашли двор ЖК, похожий на кладбище

Жительница Москвы показала в соцсетях фотографию внутреннего двора одного из ЖК в районе станции метро «Динамо». Клумбы перед домом, если смотреть с высоты, по форме напоминают очертания надгробий.

Девушка пожаловалась на непрезентабельный вид из окна.

«Я не надумываю? Вы тоже это видите?» — спросила девушка у других пользователей.

Люди в комментариях заявили, что двор похож на кладбище.

«Я, как работник морга, вижу гробы», «У дизайнера была депрессия», «Красивое кладбище», «Гробики», «Квартира с видом на кладбище», — написали пользователи.

При этом некоторые москвичи все же попросили девушку «не надумывать». Некоторые пользователи даже сравнили форму клумб с галстуками или ячейками Вороного.

