ИИ расшифровал 2,5 млн архивных документов в Подмосковье

Сервис Яндекса «Поиск по архивам» с начала 2026 года помог пользователям более 2,5 млн раз расшифровать старинные документы о жителях Московской губернии. Искусственный интеллект распознает почерк XVIII века и находит нужные сведения в оцифрованных материалах, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В сервисе размещено около 2 млн скан-образов метрических книг XVIII — начала XX веков. Документы содержат сведения о жителях Московской губернии и позволяют получить информацию о предках, местах проживания и семейных событиях.

Чтобы найти данные, необходимо зайти в сервис Яндекса «Поиск по архивам» и ввести в строке поиска фамилию, населенный пункт или другую известную информацию. Искусственный интеллект анализирует рукописные тексты и находит документы по ключевым словам, даже если они написаны сложным старинным почерком.

Результаты поиска пользователь получает в привычном цифровом формате, что упрощает работу с историческими материалами и экономит время при изучении архивов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.