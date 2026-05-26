Врачи Подмосковья объяснили, как собрать аптечку в отпуск с ребенком

Специалисты НИКИ детства рассказали родителям в Подмосковье, какие лекарства и средства первой помощи необходимо взять в путешествие с ребенком и как их правильно хранить. Рекомендации дали педиатры учреждения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сборы в отпуск с ребенком требуют продуманного подхода, и аптечка в этом списке занимает ключевое место. Врачи советуют не перегружать ее лишними препаратами, но предусмотреть средства для самых частых ситуаций.

В базовый набор входят жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена в двух формах — сиропе и свечах на случай рвоты. Также необходимы растворы для оральной регидратации, поскольку при смене климата и питания возрастает риск кишечных инфекций, а обезвоживание у детей развивается быстро. Рекомендуется взять антигистаминные препараты нового поколения, антисептики без спирта, пластыри разного размера и стерильный бинт. При авиаперелете врачи советуют добавить сосудосуживающие капли в нос, чтобы снизить отек и уменьшить боль в ушах при взлете и посадке.

«Аптечка — это ваша страховка, но она не заменяет квалифицированного врача. Если у ребенка поднялась высокая температура, которая не сбивается привычными дозами, появилась неукротимая рвота или странная сыпь, не пытайтесь лечить его самостоятельно всеми имеющимися средствами», — рассказала врач-педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова.

Специалисты подчеркивают, что задача аптечки — облегчить состояние до осмотра врача и предотвратить осложнения. Препараты важно хранить при температуре не выше 25 градусов, поэтому в дороге следует использовать термосумку. За неделю до поездки необходимо проверить сроки годности лекарств. Кроме того, за границей многие привычные препараты продаются только по рецепту, поэтому собственный набор поможет избежать лишних сложностей.

