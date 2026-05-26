Минтранс Подмосковья получил 114 тыс обращений через РПГУ

Более 114 тысяч заявлений поступило в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за пять месяцев 2026 года через региональный портал госуслуг. Это на 20 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Чаще всего жители обращались по вопросам обслуживания транспортных карт «Стрелка» — почти 65 тысяч заявлений. Еще около 35 тысяч обращений касались выдачи разрешений на деятельность такси. Почти 5 тысяч человек оформили право льготного пользования платными парковками.

«Наибольшее число обращений традиционно поступило по социально значимым направлениям», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В настоящее время ведомство предоставляет 22 государственные услуги. Подать заявление можно круглосуточно в электронном виде через РПГУ или при личном обращении в МФЦ.

В 2025 году перечень электронных услуг расширили, в том числе за счет сервисов в сфере платных парковок. В личном кабинете доступны оформление льготы для многодетных семей, получение резидентских парковочных разрешений и внесение мотоциклов и электромобилей в реестр для бесплатной парковки.

Для снижения числа технических ошибок внедрены технологии искусственного интеллекта. Система автоматически считывает и анализирует данные документов, что минимизирует неточности при обработке заявлений. Сейчас такие технологии применяются при оказании 20 услуг.

Для консультационной поддержки проводятся еженедельные онлайн-вебинары по ссылке: https://webconf.mosreg.ru/c/9140584047. Актуальная информация о дорогах и транспорте региона публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.