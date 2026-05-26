116 случаев за неделю: пугающая статистика ударов БПЛА ВСУ по Белоруссии

СБ Белоруссии: за 7 дней беспилотники ВСУ пытались 116 раз пересечь границу

Украинские беспилотники предпринимают попытки пересечь границы Белоруссии почти каждый день. За семь суток таких случаев было 116, рассказал госсекретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович в Москве во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, сообщает корреспондент БЕЛТА .

Силы ПВО замечают пересечение границы Белоруссии и Украины боевыми беспилотниками ВСУ. Они падают на территории РБ.

В ряде ситуаций это не случайные удары, а попытки атаковать элементы пограничной инфраструктуры. При этом на Украине пытаются прикрыться случайными залетами.

За последнюю неделю таких случаев было 116. Дежурные средства против БПЛА ВСУ использовали 59 раз.

