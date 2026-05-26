«Лучше бы построили дороги»: в казахстанском селе появилась своя Эйфелева башня

Пользователи Сети раскритиковали данный подарок. Они задались вопросом, зачем аулу «это железо». Также они написали, что деньги, потраченные на башню, стоило направить на строительство дорог или школ.

Однако вскоре выяснилось, что копия французской достопримечательности была установлена в селе исключительно на личные деньги выпускников, а не за счет бюджета. В Жалпактале подобные подарки от выпускников — уже давняя традиция. Она существует больше 10 лет.

Все эти годы выпускники, отмечающие юбилейный год после окончания школы, к 25 мая делают крупный подарок родному селу. Так, например, в прошлые годы они обустроили в ауле за свой счет несколько парков, детские площадки, скульптуры и фонтаны.

