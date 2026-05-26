В Подольске открыли вторую магистратуру по спорту

Вторая программа магистратуры начала работу в Подольском социально-спортивном институте в 2026 году. Подготовка ведется по направлению «Спорт», выпускникам присвоят степень магистра физкультурного образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подольский социально-спортивный институт расширил линейку образовательных программ и открыл вторую магистратуру по направлению 40.04.03 «Спорт». Ранее, в марте 2026 года, в вузе запустили магистерскую программу 49.04.02 «Адаптивная физическая культура». Обе программы ориентированы на углубленную подготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.