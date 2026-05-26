В Подольске прошел межрегиональный турнир по легкой атлетике

Межрегиональные соревнования по легкой атлетике среди спортивных школ Подмосковья, Москвы и регионов ЦФО прошли 24 мая на стадионе СК «Подолье» в Ерино. В турнире приняли участие почти 550 юных спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования продолжались два дня. В первый день за медали боролись участники до 14 лет, во второй — до 12 лет. В программу вошли бег на дистанции от 60 до 600 метров, барьерный бег, прыжки в длину и высоту, толкание ядра и эстафеты 4 по 100 метров.

Представители Подольска завоевали три медали в категории до 14 лет. Золото в беге на 60 метров с барьерами выиграла Дарья Макарова с результатом 9,07 секунды. Она является воспитанницей областной школы по легкой атлетике и дочерью чемпиона мира и двукратного бронзового призера Олимпийских игр в метании копья Сергея Макарова.

Бронзу в прыжках в длину завоевал Максим Кашлаков из СШОР «Лидер», показав результат 5 метров 02 сантиметра. Еще одну бронзовую награду округу принес Артем Губкин из СШОР «Лидер», который финишировал третьим на дистанции 300 метров с результатом 42,98 секунды.

«Сегодня я выступал на дистанциях 300 метров и 60 метров с барьерами. Мне очень понравилось соревноваться, и я обязательно буду участвовать в забегах снова. Это уже не первые мои соревнования, поэтому я чувствовал себя уверенно», — поделился 9-летний подольчанин Даниил Соколовский.

Победителей и призеров личного первенства наградили медалями и грамотами Всероссийской федерации легкой атлетики. В ближайшее время судейская коллегия подведет итоги командного зачета и вручит кубки победителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.