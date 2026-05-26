Страшно красиво: метеорит пролетел над извергающимся вулканом на Филиппинах

В Сети появилось видео, как метеорит пролетает над вулканом на Филиппинах

Поздно вечером 25 мая над Филиппинами можно было увидеть яркую зеленую вспышку — это метеорит пролетел прямо над извергающимся вулканом Майон. Кадры явления появились в Сети.

В опубликованном ролике изображен извергающийся вулкан. Его лава вытекает из жерла. Это явление уже само по себе завораживающее и зловещее, но тут внезапно происходит еще одно событие — небо окрашивается в зеленый цвет.

Оказалось, что над вулканом пролетел метеорит. В кадре это выглядело так, будто он врезался в склон огненной горы.

Но на самом деле космическое тело сгорело в атмосфере, озарив небо яркой вспышкой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.