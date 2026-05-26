В Солнечногорском округе построят завод очистки воды за 2 млрд рублей

Производственно-складской комплекс по выпуску систем очистки воды строят в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском округе Подмосковья. Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей, запуск предприятия создаст около 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

На предприятии наладят выпуск систем очистки воды для бассейнов, предприятий пищевой и фармацевтической промышленности, а также для бытового использования. Оборудование будет применяться на спортивных, промышленных и коммерческих объектах.

Общая площадь трехэтажного здания превысит 13 тыс. квадратных метров. Проект реализуют в три этапа: построят складской блок, производственную площадку и административный корпус. Строительная готовность первого этапа составляет 95%. Складскую часть планируют завершить в июне 2026 года, производственный блок — до конца 2026 года, административный корпус — в первом квартале 2027 года.

Застройщиком выступает компания «БКИ», специализирующаяся на разработке и производстве оборудования для водоподготовки. Надзор за строительством ведет Главгосстройнадзор Московской области. Получить необходимые согласования и разрешительную документацию компании помог персональный менеджер Центра содействия строительству Московской области.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.