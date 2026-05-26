Хоронят в закрытом гробу: прощание с погибшей от БПЛА в Старобельске студенткой

сегодня в 13:37

Погибшую при ударе в Старобельске студентку похоронили в закрытом гробу

В Луганской Народной Республике попрощались с 19-летней студенткой Анастасией Коваленко, ставшей жертвой удара БПЛА ВСУ по Старобельску. Кадры траурной церемонии выложило РЕН ТВ .

Похороны организовали у маленького жилого дома на окраине населенного пункта Александрополь. Гроб с телом погибшей был закрытым.

Всего за две недели до трагедии девушка отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 19 лет.

Одна из знакомых вспоминает Анастасию как девушку с сильным характером, которая за себя могла постоять и других в обиду не давала.

«Жалко, что так получилось», — сказала она в беседе с журналистами.

На опубликованных кадрах видно, что к девушке на похороны пришло много людей.

Ночью 22 мая ВСУ ударили беспилотниками по учебному корпусу и общежити. Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Погиб 21 человек, 65 были ранены.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.