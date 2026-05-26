На 10 градусов ниже нормы: Леус предупредил москвичей о пике арктического холода

Леус: снега и заморозков в Москве не ожидается, но будет прохладно

26 мая в Москве официально начинается климатическое лето. Согласно новым климатическим нормам, рассчитанным за период с 1991 по 2020 годы, именно с этого дня многолетние показатели среднесуточной температуры воздуха в столице устойчиво превышают отметку в плюс 15 градусов, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом фактическая погода заметно опережает календарь. Метеорологическое лето в Москве началось в городе еще 13 мая и успело накопить существенную положительную аномалию, поэтому начавшееся похолодание его не прервет.

Тем не менее, в регионе набирает обороты мощное холодное вторжение. Его причиной стал обширный циклонический вихрь, раскинувшийся от Средней Волги до Печоры. Он сформировал в атмосфере меридиональный перенос, открывший доступ северным воздушным массам в центральные области страны.

Во вторник и среду в Москве ожидаются кратковременные дожди. При этом 27 мая местами возможны грозы, а дневная температура не превысит промежутка от плюс 13 до плюс 15 градусов.

Пиковых значений похолодание достигнет 28 и 29 мая. В эти дни в столице продолжатся дожди. Ночью температура опустится от плюс 4 до плюс 6 градусов (по Московской области — до плюс 2).

После полудня столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 13 градусов. Это на 8–10 ниже положенной климатической нормы. При этом заморозков и осадков в смешанной фазе (со снегом) не прогнозируется.

Леус напомнил, что в XXI веке самый поздний снег в Подмосковье фиксировался 20 мая 2002 года.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.