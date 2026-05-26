В Одинцовском округе утвердили охрану Красных ворот монастыря

Предмет охраны Красных ворот Саввино-Сторожевского монастыря утвердили в Одинцовском округе Подмосковья. В него включили архитектурные и конструктивные особенности памятника XVII века, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Красные ворота — главный вход в обитель — расположены под Красной башней. Вместе с надвратной Сергиевской церковью, ныне Троицкой, они входят в ансамбль Святого хода. Название связано не с цветом, а со старинным значением слова «красный» — «красивый», «главный», «парадный». В допетровской Руси так называли наиболее нарядные проездные башни крепостей и монастырей.

Ворота имеют два сводчатых проезда разной величины, ведущих во внутренний дворик, соединенный с подклетом надвратной церкви. С наружной стороны Красную башню украшают киоты XVII века с изображениями Богоматери, преподобных Сергия и Саввы. Сооружение возведено по правилам фортификационного искусства и имело несколько рядов ворот и опускающуюся металлическую решетку. У подножия башни проходили важные церковные церемонии.

В предмет охраны включены местоположение и взаимосвязь с ансамблем монастыря, объемно-пространственная композиция, архитектурно-художественное оформление фасадов, конструктивные элементы и материалы отделки. Также под защиту взяты деревянные полотнища ворот и металлические детали — подставы, петли, жиковины створок и кованая решетка. Соответствующее распоряжение от 22.05.2026 № 06РВ-367 опубликовано Главным управлением культурного наследия Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.