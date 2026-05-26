Компания «Трион» из Подмосковья расширила реестр Минпромторга

Компания «Трион» из Сергиева Посада завершила сертификацию СТ-1 на все серийные блоки аварийного питания и внесла продукцию в реестр Минпромторга РФ. Это позволит предприятию участвовать в крупных государственных и коммерческих проектах, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Сертификат СТ-1 подтверждает высокий уровень локализации производства и соответствие продукции российским стандартам качества. Первый документ компания получила в 2024 году на модель STAR 35-350T Energy Pro. Это интегрированное устройство объединяет источник питания, блок аварийного питания и аккумулятор в одном корпусе и обеспечивает рабочее освещение в штатном режиме, а также до двух часов автономной работы при отключении сети. Разработка защищена патентом, а запуск серийного производства поддержан субсидией фонда содействия инновациям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.