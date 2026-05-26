Студентка перед смертью отправила родным видео из-под завалов в Старобельске

Студентка колледжа в Старобельске Дарья Сердюк погибла во время атаки БПЛА

Студентка колледжа в Старобельске Дарья Сердюк погибла во время атаки беспилотников. Перед смертью девушка отправляла родственнице сообщения и видео из общежития, сообщает RT .

Во время атаки Дарья Сердюк находилась в общежитии колледжа вместе с другими студентами. По словам родственников, она весь вечер поддерживала связь с тетей и успела отправить несколько видео из здания.

Перед тем как оказаться под завалами, девушка сообщила о налете дронов. После первой атаки наступило короткое затишье, затем последовала новая волна беспилотников. Удары повторялись несколько раз. Студенты прятались в коридоре общежития.

«Она была моим самым близким человеком», — рассказала тетя погибшей Анастасия Щербак.

После очередного сообщения Дарья перестала выходить на связь. Позже спасатели обнаружили ее погибшей.

В результате атаки, по официальным данным, погиб 21 человек, еще 44 получили ранения.

