В Петербурге очистили 12,6 тыс номеров на парковках для выявления нарушителей

Инспекторы в Петербурге выявили 6,2 тыс машин без госзнаков с января

С января по 25 мая пешие инспекторы Городского центра управления парковками очистили 12 662 регистрационных номера и выявили тысячи нарушений на платных стоянках, сообщает «Бриф24» .

Специалисты отдела фиксации ежедневно контролируют соблюдение правил пользования платной парковкой в Петербурге. По данным комитета по транспорту, с начала года они очистили 12 662 государственных регистрационных номера.

Инспекторы также обнаружили 6223 автомобиля без номеров. Еще 284 машины были припаркованы на местах для инвалидов без включения водителей в Федеральный реестр.

Кроме того, сотрудники провели 3362 профилактические беседы с автовладельцами. Информацию о нарушениях направляют в уполномоченные органы для принятия мер.

В Городском центре управления парковками напомнили, что штраф за несоблюдение правил составляет 3 тысячи рублей. Оплатить парковочную сессию необходимо в течение 15 минут после размещения автомобиля.

