В Министерстве ЖКХ Подмосковья с жителям обсудили капремонт МКД

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошел ежемесячный личный прием граждан. На приеме присутствовали жители жители из Щелково, Истра, Жуковского и других округов. Центральная тема — капитальный ремонт многоквартирных домов, сообщила пресс-служба министерства.

«Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в Правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомленность жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Жительница Щелкова из дома № 28 на улице Западной просила оказать содействие в переносе капитального ремонта кровли на более ранний срок. По итогам приема администрации округа поручено направить заявку на включение работ в краткосрочный план ремонта на 2027 год. Кроме того, управляющая организация должна до 5 июня привести в нормативное состояние технический этаж (чердак) и направить подтверждающие документы в Министерство.

Обращение поступило также от жительницы города Дедовск муниципального округ Истра на улице Ленина. Заявительница задала вопрос о сроках проведения капитального ремонта фасада и сообщила о сбоях в работе полотенцесушителя одной из квартир. Фонду капитального ремонта поручено завершить ремонт фасада до 30 июля 2026 года, а также наладить работу полотенцесушителя в квартире № 22 и представить подтверждающий акт.

По обращению жителя городского округа Жуковский Управлению технического надзора капитального ремонта поручено до 3 июня провести осмотр кровли дома № 25 на улице Чкалова. Кроме того, Министерство в адрес заявительницы направит информацию о краткосрочном плане ремонта на 2026–2028 годы по городскому округу Жуковский.

Все поручения находятся на контроле ведомства. Личные приемы граждан в Министерстве ЖКХ Подмосковья проходят регулярно и дают возможность оперативно решать волнующие жителей жилищно-коммунальные вопросы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429