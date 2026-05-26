Врач назвала признаки несвежего мяса для шашлыка

Врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, как определить несвежее мясо для шашлыка. Главные признаки — неприятный запах, липкая текстура и потеря упругости, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, испорченное мясо можно распознать еще до приготовления. В первую очередь настораживают запах, изменение цвета и отсутствие упругости: при нажатии ямка не должна оставаться на поверхности.

«Неприятный запах, липкая текстура, изменение цвета, отсутствие упругости, когда нажимаешь на мясо и ямка от пальца не восстанавливается, — это признаки неправильного продукта. Лучше мариновать его самому, купив кусок свежего, качественного мяса», — сказала Чернышова.

Врач также рекомендовала не покупать мясо у случайных продавцов и на обочинах дорог. В крупных торговых сетях продукция проходит санитарный контроль, что снижает риск отравления.

Ранее нутрициолог Елена Желянина сообщила, что при отравлении шашлыком может повышаться температура и возникать боль в животе. Симптомы, по ее словам, появляются в течение нескольких часов после еды.

