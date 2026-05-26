ВОЗ сообщила о 900 случаях Эболы в Конго: стоит ли бояться россиянам

В Демократической Республике Конго зарегистрировано более 900 случаев лихорадки Эбола. Врач общей практики Елена Павлова заявила, что угрозы распространения вируса в России нет, сообщает «ФедералПресс» .

По данным ВОЗ, в Конго выявлено свыше 900 случаев заражения, из них 101 подтвержден лабораторно. Эпицентр вспышки находится в провинции Итури с населением около 5 млн человек. Текущая вспышка вызвана редким штаммом «Бундибуджо».

«Лихорадка Эбола — острое вирусное высокозаразное заболевание с уровнем летальности до 90%. Нынешняя вспышка вызвана редким штаммом „Бундибуджо“. От более известного штамма „Зайр“ у этого пока нет одобренных вакцин и специфического лечения. В мире было всего две предыдущие вспышки этого штамма: в Уганде в 2007 году и в ДРК в 2012 году», — пояснила Павлова.

Вирус передается при контакте с кровью, слюной и другими биологическими жидкостями больного или умершего, а также через зараженные предметы. Инкубационный период длится до 21 дня.

Роспотребнадзор сообщил, что риск распространения инфекции в России отсутствует. Ведомство ведет круглосуточный мониторинг и усилило санитарно-карантинный контроль на границе в рамках проекта «Санитарный щит». ВОЗ оценивает глобальный риск как низкий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.