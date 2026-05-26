Избивал с дикой агрессией: приезжая натравила сына на ребенка в Хабаровске

Иностранка устроила террор на детской площадке в Хабаровске — она заставила своего сына избить другого ребенка до потери сознания, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Шокирующий инцидент произошел в районе Рабочий поселок. Местные жители пожаловались на приезжую, которая закошмарила детей на детской площадке.

Сначала женщина выясняла с ребятами отношения, кричала на них, а затем натравила своего сына на одного из мальчиков. Этот момент попал на видео.

В кадре запечатлено, как иностранка хватает чужого ребенка и удерживает его, пока ее сын с дикой агрессией забивает мальчика локтями и ногами. Затем женщина отпускает жертву и начинает ходить вокруг, подначивая сына наносить удары сильнее.

Парнень истязал малыша со знанием дела. Когда изверги наконец-то отпустили пострадавшего ребенка, тот сначала встал, а затем снова упал, потеряв сознание.

