Подмосковная служба устранит 200 дефектов теплосетей в Макеевке

Специалисты Московской областной аварийно-восстановительной службы приступили к подготовке коммунальной инфраструктуры Макеевки к новому отопительному периоду. Во время летней кампании бригады устранят свыше 200 дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний сетей и оборудования.

Испытания провели сразу после завершения отопительного сезона. Коммунальная инфраструктура города значительно изношена: сети и объекты теплоснабжения долгое время не обновлялись в необходимом объеме. Часть повреждений выявляют только при опрессовке, когда систему испытывают повышенным давлением.

На основе результатов обследования сформировали план ремонтных работ. Энергетики заменят аварийные участки трубопроводов, отремонтируют оборудование и выполнят комплекс мероприятий для надежной работы системы зимой.

Бригада МОС АВС работает в Макеевке с конца октября 2025 года. За прошедший отопительный сезон специалисты отработали более 300 заявок, обеспечив стабильное теплоснабжение в осенне-зимний период. Летняя кампания станет следующим этапом восстановления теплосетевого хозяйства города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.