Певица МакSим призналась, что родилась с шестью пальцами на руке

Певица МакSим (Марина Абросимова) сделала неожиданное признание — оказывается, при рождении у нее было шесть пальцев на руке. Она рассказала об этом в шоу «Вопрос ребром».

Артистка призналась, что родилась с патологией. Ее родители испугались этого. Лишний палец удалили, но врачи предупредили, что девочка не сможет играть на пианино. Несмотря на эти прогнозы, Абросимова решила доказать обратное и окончила музыкальную школу.

Одна из зрительниц на шоу поинтересовалась, не хотела ли певица вернуть его обратно.

«После того, как стали мамой, вы бы хотели вернуть его обратно? Как будто бы в хозяйстве мог бы пригодиться», — задала зрительница вопрос певице.

При этом МакSим пошутила, что иногда ей не хватает шестого пальца во время учебы в музыкальной школе.

Также певица показала, что один ее палец меньше другого, потому что в том месте их было два.

