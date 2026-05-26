В Видном 23 мая стартовал «Кубок футбольных мам»

Первый турнир серии «Кубок футбольных мам» прошел 23 мая на стадионе «Металлург» в Видном. В соревнованиях приняли участие любительские женские команды из разных регионов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Лиге золотых победу одержала команда «Территория женского футбола» из Кирова. Второе место занял «Авангард» из Домодедова, третье — Сборная футбольных мам России.

В Лиге позолоченных первое место завоевали «Владимирские Пантеры» из Владимира. Серебро досталось «Таланту» из Серпухова, бронза — команде «ФМ Москва».

Лучшими игроками турнира признаны Елена Погосян («Авангард», Домодедово), Светлана Савиных («Территория женского футбола», Киров), Ксения Лазарева (Сборная футбольных мам России), Валентина Жукова («ФМ Москва»), Татьяна Липатова («Талант», Серпухов) и Алла Пакштайтис («Владимирские Пантеры»). Татьяна Липатова также получила специальный приз старшего судьи «За волю к победе».

Торжественное открытие турнира сопровождалось выступлением ансамбля ложкарей «Заревская ложка» и коллектива Домодедовской детской школы искусств, филиала «Дарование», под руководством Zara Galustyan.

Следующий этап серии пройдет 27 июня в Истре. Соревнования организованы в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.