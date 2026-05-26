В Подмосковье родители могут оформить справку в лагерь онлайн

Жители Подмосковья могут оформить медицинские справки для отправки ребенка в лагерь через приложение «Добродел». Для этого необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА и подать заявку в разделе медицинских документов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Пользователю нужно открыть приложение, авторизоваться через ЕСИА и перейти в раздел «Услуги» — «Здоровье» — «Медкарта» — «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ». После этого в электронной форме следует выбрать необходимый тип справки.

Через сервис можно оформить справку для получения путевки в санаторий, медицинскую справку в бассейн, прививочный сертификат, санаторно-курортную карту для детей, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, выписку из истории болезни и справку для спортивной секции. Готовые документы отображаются в цифровой медицинской карте выбранного полиса, их можно скачать, распечатать и предъявить по месту требования.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.