Жители Люберец выбрали сквер у пруда Шевченко для благоустройства

Более 20 тыс. жителей Люберец поддержали благоустройство сквера у пруда Шевченко в Томилине на онлайн-голосовании, которое проходит на платформе «Госуслуги» до 12 июня. Всего в Подмосковье в выборе общественных пространств уже приняли участие свыше 441 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Голосование проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жителям Люберец предложено выбрать одну из трех территорий, которые могут привести в порядок в ближайшие годы.

Лидером голосования стал сквер у пруда Шевченко в поселке Томилино — за него уже отдали более 20 тыс. голосов. За гремячевский родник в Дзержинском проголосовали свыше 2,7 тыс. человек, за сквер в поселке ВУГИ — 1,8 тыс. жителей.

Территорию, набравшую наибольшее число голосов, благоустроят в 2027 году в первоочередном порядке. Принять участие можно онлайн, выбрав Московскую область и нужный объект. При возникновении вопросов или технических сложностей помощь оказывают волонтеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.