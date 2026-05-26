«В октябре, дай бог, вылечусь»: комик Элдос Алмазов о химиотерапии

Казахстанский комик Элдос Алмазов впервые прошел процедуру химиотерапии и поделился первыми итогами лечения в своем Telegram-канале . Артист сообщил, что обнаруженная у него опухоль оказалась злокачественной, однако врачи дают благоприятный прогноз.

По словам Алмазова, весь курс терапии займет около полугода. Лечение будет проходить поэтапно: сначала комику предстоит пройти четыре сеанса химиотерапии с интервалом в 20 дней, затем врачи проведут операцию, после чего последуют еще четыре процедуры химии. Комик выразил надежду полностью справиться с болезнью к октябрю.

Сам первый сеанс химиотерапии, по словам Алмазова, остался позади. Вернувшись домой, он чувствует себя нормально и не жалуется на резкое ухудшение самочувствия.

Комик не вдавался в подробности диагноза, но подчеркнул, что медики оценивают шансы на выздоровление как высокие.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.