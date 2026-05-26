Международный форум по безопасности стартовал в Подмосковье

«Наше мероприятие состоялось как востребованная инициатива, имеющая большой международный авторитет и резонанс в международном сообществе. 16 лет назад в Сочи прошла первая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тогда в ней приняло участие порядка 40 делегаций», — сказал заместитель секретаря совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По словам Венедиктова, представительный состав иностранных делегаций красноречиво говорит значимости мероприятия.

Международный форум по безопасности проходит 26–29 мая. В мероприятии примут участие свыше 140 делегаций из более чем 120 стран. В рамках мероприятия состоится 14-я ежегодная Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Кроме того, запланировано проведение 40 двусторонних встреч по линии Совбеза РФ и 85 — по линии заинтересованных ведомств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.