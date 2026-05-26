Воробьев: семьи бойцов СВО могут обратиться за помощью в единый центр в Мытищах

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, который открылся в городском округе Мытищи 7 мая. Новое учреждение заработало совсем недавно, и глава региона решил лично проверить, как организована работа на месте.

Особенность центра в том, что все ключевые службы собраны на одной площадке. Здесь разместились отделения фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО, военкоматы, многофункциональные центры предоставления госуслуг и другие необходимые структуры. Такое решение позволяет бойцам и их родственникам не ездить по разным инстанциям.

В центре участники СВО и члены их семей могут получить полное сопровождение — от первой консультации до окончательного решения любого вопроса. Воробьев лично проверил, как выстроены эти процессы, и пообщался как с самими защитниками, так и со специалистами, которые помогают им оформлять документы, получать выплаты и необходимую поддержку.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Центр создан для решения самых актуальных задач — это помощь, внимание, забота о каждом, ответы на любые возникающие вопросы. У нас большое волонтерское движение, все мы объединены, в том числе проектом „Доброе дело“, который уже долгое время реализуется в Подмосковье. Все это очень важно. Мы поставили себе задачу, чтобы во всех муниципалитетах были адреса, куда может обратиться участник СВО и его родные. В Подмосковье такая инфраструктура работает в каждой территории — всего 420 адресов. Нужна была единая точка входа, где можно получить консультации по всем вопросам и сразу понять дальнейшие шаги. И теперь в Мытищах ключевые службы работают на одной площадке. Хочу поблагодарить всех, кто занимается здесь этой деятельностью. Очень надеюсь, что вся работа — по трудоустройству, переобучению, переквалификации, поддержке ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции, — будет продолжена», — сказал Воробьев.

В Московской области создана обширная сеть помощи участникам специальной военной операции и их близким. Она включает 420 разных пунктов: 213 многофункциональных центров, 57 местных центров поддержки, 55 отделений ветеранской ассоциации, 44 социальных учреждения, 33 кабинета, где оказывают психологическую помощь, 7 представительств Госфонда «Защитники Отечества», 6 госпиталей для бойцов СВО и 5 реабилитационных центров. Главным узлом, объединяющим всю эту систему, служит единый центр в Мытищах.

О центре в Мытищах

Начальник отдела поддержки участников СВО и их семей Наталья Воронцова отметила, что единый центр заработал в Мытищах накануне Дня Победы. Специалисты тщательно подошли к выбору места, где в итоге расположился центр, учтя пожелания военных и их близких.

«При выборе помещения ориентировались на запросы наших героев и их семей: важна была транспортная доступность и расположение на 1 этаже, чтобы обеспечить безбарьерную среду для ветеранов с инвалидностью. Запросы приходят самые разные, они охватывают практически все жизненные ситуации. Ветеранов чаще интересуют выплаты, а их семьи обращаются по темам ЖКХ, записи в детские сады или организации летнего отдыха в лагерях. Большинство специалистов, включая психологов-волонтеров, работают здесь ежедневно с 9:00 до 18:00, и попасть к ним можно сразу. Предварительная запись требуется только для консультаций юриста или сотрудников прокуратуры», — рассказала Воронцова.

В новом центре работают сразу два окна, предназначенные для приема и выдачи документов силами сотрудников МФЦ и соблюдающие общий режим работы. Помимо этого, оборудована цифровая зона с отдельным местом, позволяющим самостоятельно подавать электронные заявки и пользоваться государственными сервисами, а также отслеживать текущее состояние запросов.

Общественные координаторы из фонда «Защитники Отечества» оказывают поддержку по вопросам, касающимся денежных выплат, льгот, медицинского обслуживания и средств для реабилитации. Также работники муниципального центра принимают запросы и направляют граждан к профильным организациям: администрации округа, отделениям социальной защиты, медицинским учреждениям, образовательным структурам и коммунальным службам.

Кроме того, в Объединенном центре предоставляются консультации психолога, юриста, сотрудника прокуратуры и представителей банков. Здесь можно уточнить информацию, связанную с воинским учетом и взаимодействием с армейскими структурами через представительства Военкомата. На территории также находятся два зала для конференций, комната для детей и помещение для молитв.

«В нашем центре все продумано до мелочей. У нас есть детская игровая зона, где малыши могут провести время, пока родители оформляют документы, а также молельная комната и кабинет психолога, где регулярно ведется прием тех, кому необходима поддержка. Сама я помогаю военнослужащим и их семьям еще с 2022 года. А здесь моя главная задача как координатора — стать проводником для каждого, кто к нам обращается. Я рассказываю, какие ведомства тут представлены, и при необходимости лично сопровождаю человека к нужному специалисту», — рассказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Татьяна Альмухаметова.

Что думают военные

Среди посетителей нового Единого центра в Мытищах — участник специальной военной операции Григорий Магеро. В 2022 году его призвали в ряды вооруженных сил вместе со старшим братом Иваном. Они выполняли боевые задачи на одном из наиболее сложных участков фронта.

Данный Центр был открыт при поддержке партии «Единая Россия» в рамках Народной программы. Для его работы было выделено подходящее помещение, выполнен ремонт, благоустроена окружающая территория, расширена парковка, а также разбиты сквер и зона для детских игр.

«В конце 2023 года во время штурма мы попали под массированный обстрел. Обоих ранило — так совпало, что это был день рождения Ивана. Брат получил смертельное ранение и через 6 дней скончался. Мне повезло выжить, хотя ранения были очень тяжелые: одну руку потерял, на второй был разрушен сустав. Сейчас я работаю в Центре физической культуры и спорта, совместно с фондом «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов СВО мы активно развиваем адаптивный спорт для вернувшихся бойцов. Единый центр поддержки — отличный проект, здесь действительно можно решить любой вопрос на месте. Я и сам обращаюсь за помощью. Недавно у меня родился ребенок, и фонд «Защитники Отечества» оперативно помог с детской кроваткой и необходимыми вещами для малыша», — рассказал Магеро.

