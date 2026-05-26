Разрыв цен новостроек и вторички: эксперт призвал сравнивать корректно

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в Центральной России достиг 90%, однако такая разница была всегда, а текущие цифры не отражают реальной картины на рынке, поскольку сравниваются несопоставимые категории, объяснил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Эксперт обратил внимание, что данные Росстата, на которые ссылаются СМИ, фиксируют разницу между новостройками и старым фондом, включая хрущевки. Но эти категории жилья всегда стоили по-разному — и до льготных ипотечных программ, и до ключевой ставки в 20%, и до ковида, и до роста цен на стройматериалы.

«Сравнивать такие категории недвижимости — это как сравнивать новый автомобиль и авто с 10-летним пробегом, а потом удивляться, почему новая машина стоит в два раза дороже», — пояснил Чурилов.

По его словам, текущие обстоятельства действительно внесли свою лепту, и раньше разница была меньше. Но эти виды недвижимости никогда не стоили одинаково, поэтому удивляться разрыву почти в 100% не стоит.

Гораздо более релевантное сравнение, уверен эксперт, включает в себя совокупность факторов. Например, оценивать надо новостройки и объекты, построенные за последние 10–20 лет, которые находятся в одной локации. В таком случае огромной разницы в цене уже не будет.

«Чтобы подтвердить данную гипотезу, достаточно зайти на рекламные площадки (ЦИАН, „Авито“) и собственными глазами убедиться в том, что не так страшен черт, как его малюют», — резюмировал Чурилов.

О том, что разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в РФ к концу 2025 года достиг 90%, сообщили «Известия», ссылаясь на данные Росстата.

