«Это п*****, товарищи»: комары облепили бегунов на Урале и жестко покусали

Комары облепили бегунов на Урале и обкусали их

Бегуны в Свердловской области оказались атакованы комарами во время вечерней тренировки. Насекомые буквально облепили их с ног до головы, а затем принялись кусать.

Тренировка проходила в лесном массиве. Одна из уральских спортсменок сняла на видео, как полчища комаров облепили ноги ее товарища, который был в шортах. Они не хотели улетать, даже несмотря на то, что мужчина продолжал бежать.

«Это п*****, товарищи. Я больше не побегу», — сказала девушка в ролике.

Спортсменка также рассказала, что наглые насекомое укусили ее в глаз. При этом на следующий день она должна была посетить последний звонок сына.

